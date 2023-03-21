Бывший форвард Челси и ряда других команд Джимми Флойд Хассельбайнк получил должность в сборной Англии.

Наставник "Трех львов" Гарет Саутгейт получил в помощники 50-летнего нидерландского специалиста, сообщает Sky Sports. Его заметили на тренировке сборной.

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В тренерском штабе Хассельбайнк заменил Криса Пауэлла. Его контракт подошел к концу после ЧМ-2022, намерения пролонгировать специалист не имел.

Последним местом работы Джимми Флойда, известного в прошлом игрока Челси, Атлетико и Лидса, был Бертон из Первой лиги Англии. Ранее нидерландец работал в Нортхэмптоне, КПР, Ноттингеме и Антверпене.

Впереди у сборной Англии стартовые поединки отбора на Евро-2024 – 23 марта против Италии и 26 числа против Украины.

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