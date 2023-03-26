Англия – Украина: известны лучший и худший игроки "сине-желтых"
Статистический портал SofaScore оценил действия футболистов в поединке отбора на Евро-2024.
Лучшим в составе сборной Украины стал голкипер Анатолий Трубин. Его игра была оценена в 7,7 балла. Это третья оценка среди игроков обеих команд (Букайо Сака получил 8,8, а Джеймс Мэддисон – 7,9).
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Среди полевых игроков самыми полезными стали Георгий Судаков (7,2), Виталий Миколенко и Александр Сваток (оба по 7 баллов).
Худшим в составе обеих команд стал Михаил Мудрик с оценкой 5,9. У вингера Челси не было ключевых передач, он выиграл 1 единоборство из 9, а также имел 12 потерь.
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