Лучшим в составе сборной Украины стал голкипер Анатолий Трубин. Его игра была оценена в 7,7 балла. Это третья оценка среди игроков обеих команд (Букайо Сака получил 8,8, а Джеймс Мэддисон – 7,9).

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Среди полевых игроков самыми полезными стали Георгий Судаков (7,2), Виталий Миколенко и Александр Сваток (оба по 7 баллов).

Худшим в составе обеих команд стал Михаил Мудрик с оценкой 5,9. У вингера Челси не было ключевых передач, он выиграл 1 единоборство из 9, а также имел 12 потерь.

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