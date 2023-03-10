Поединок между Англией и Украиной будет возможно посмотреть на двух ресурсах.

УАФ и УЕФА еще год назад договорились о правах на бесплатную трансляцию стыковых матчей сборной на ЧМ-2022. Эти договоренности действуют и на начало отбора к Евро-2024, сообщает ТаТоТаке.

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Отмечается, что игру будут транслировать общедоступные региональные каналы "Суспильного", а права на цифровое вещание получит платформа MEGOGO. Сейчас решается вопрос о согласовании технических параметров с УЕФА для организации аналитической студии – до и после игры.

К слову, матч Англия – Украина состоится уже 26 марта, начало в 19:00. Также соперниками "сине-желтых" в группе являются Италия, Северная Македония и Мальта.

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