Англия назвала худших в сборной Украины – такого не ждали, Македония имеет большие шансы, или Кто заслужил уважения
27 марта 2023 - Читати українською
"Футбол 24" промониторил английскую прессу на предмет выступления Украины в поединке отбора к Евро-2024 против Англии.
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Защитники сборной Англии получили достаточно высокие оценки, а в комментариях относительно их выступления обозначали, что они не испытывали проблем. Это свидетельствует об отсутствии даже попыток линии атаки сборной Украины. Отдельно выделяют безынициативность Мудрика, который не проявил себя в нападении и не помогал в защите.
Также английские СМИ отмечают беззубость команды Ротаня, которая, по их мнению, выглядела хуже, чем команда Шевченко на Евро-2020 (тогда проиграли 0:4). Подробнее обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".
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