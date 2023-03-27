"Футбол 24" промониторил английскую прессу на предмет выступления Украины в поединке отбора к Евро-2024 против Англии.

Защитники сборной Англии получили достаточно высокие оценки, а в комментариях относительно их выступления обозначали, что они не испытывали проблем. Это свидетельствует об отсутствии даже попыток линии атаки сборной Украины. Отдельно выделяют безынициативность Мудрика, который не проявил себя в нападении и не помогал в защите.

Также английские СМИ отмечают беззубость команды Ротаня, которая, по их мнению, выглядела хуже, чем команда Шевченко на Евро-2020 (тогда проиграли 0:4). Подробнее обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".