– Как выглядел наш план на игру? На твой взгляд, что не удалось?

– Конечно, понимаем, что Англия сейчас в топ-3 сборных мира. Тяжело против нее играть на Уэмбли, очень сложная игра. Был план на игру, хотели контролировать мяч насколько это возможно.

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Да, это было очень тяжело, но понимали, что надо играть на наших сильных качествах. А наши сильные качества – это как раз игра с мячом. Где-то не получалось, но мне кажется, мы сегодня в первую очередь выложились на 100%. Англия показала свое мастерство и забила 2 невероятных гола.

– В первом тайме ты пытался пробить, но заблокировали удар. Какой замысел был, что ты пытался сделать?

– Да, мне Яремчук откатил мяч и я хотел пробить, но там было много соперников. Немного не получился удар, заблокировали.

– Райс, Хендерсон и компания не давали тебе найти возможности как игроку, который творит?

– Я играл только в Лиге чемпионов на таком уровне, за национальную сборную еще не играл. Это для меня новый вызов. Да, очень сильная команда у них, сильный центр поля, защитники. В игре с мячом очень тяжело было, потому что физически сильная команда, нужно было быстро работать. Были хорошие моменты, были не очень. Но мы поднимаем голову вверх и двигаемся дальше, работаем. Видим, куда нам надо стремиться, – сказал Судаков в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, подопечные Ротаня в стартовом матче отбора на Евро-2024 уступили сборной Англии со счетом 0:2. Свой следующий поединок "сине-желтые" проведут 16 июня против Северной Македонии.

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