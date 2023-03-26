Поединок против сборной Англии стал главной темой в украинском футболе в начале года. Причина заключалась в отсутствии главного тренера, а затем и в его назначении – исполняющим обязанности только в последний день зимы назначили Руслана Ротаня. Коуч, который кроме Александрии, возглавляет ещё и молодежную сборную, должен был готовить национальную команду к ключевому матчу в отборе на Евро-2024.

Англия – Украина: где смотреть матч отбора Евро-2024

Тройного совместительства у наставника сборной в нашей истории еще не было, да и в других странах подобных кейсов не вспомнишь. Еще больше отечественных фанов тревожили результаты Руслана Ротаня в клубном футболе.

В УПЛ его подопечные умудрились расписать четыре подряд ничьих, причем качество игры с каждым поединком только падало. Оправданием для тренерского штаба может служить отсутствие нужных для "Ротань-стайла" игроков в Александрии. А вот в сборной Украины таких исполнителей достаточно.

Одна из самых слабых заявок "сине-желтых" за последние годы

Достаточно даже в условиях катастрофической ситуации с заявкой. Из-за травм стали недоступными Бущан, Ризнык, Забарный, Зубков и Конопля. Шапаренко тоже в лазарете. Яремчук находится в очень сомнительной форме, но и Довбик на старте весенней части сезона не впечатлял.

Как следствие, в сборную пришлось вызвать фулбека Мирошниченко из Александрии, голкипера Шевченко оттуда же и двух центрбеков СК Днепр-1 (а это наиболее уязвимое звено команды). Многих фанов возмутило отсутствие Сикана – впрочем, Даниил все равно бы не вышел на Англию. Бондарь тоже затерялся, хотя он мог бы сформировать сыгранную пару с Матвиенко или стать опцией на фланге на случай травмы Караваева.

Кто сыграет против Англии?

Непростая кадровая ситуация вылилась в серьезные дилеммы относительно тактики сборной Украины на матч против Англии. Во-первых, есть мнение о необходимости сыграть в три защитника, ведь именно эта схема принесла Украине ничьи с Францией и победу над Швецией.

Впрочем, в этой же схеме наша команда сгорела Англии (0:4), да и для Руслана Ротаня она не является привычной – а сейчас нужны только проверенные решения. По этой же причине Зинченко не сыграет слева – для этого необходимо иметь столь же слаженную структуру, как у Арсенала.

Во-вторых, есть дилемма Миколенко. В теории, он может сыграть центрального защитника в паре с Матвиенко, что выглядит более надежно, чем звено Матвиенко – Сваток. Впрочем, Николай играл левого ЦЗ в схеме в тройке, да и было это давно. Кроме того, он тоже левоногий, а два таких футболиста в центре обороны – перебор. Именно поэтому более вероятным кажется появление Виталия в роли привычного фулбека.

Но кто тогда сыграет в центре защиты? До спарринга с Брентфордом ходили разговоры о крепком Попове, от которого будет польза хотя бы на стандартах. Впрочем, его форма на старте сезона была ужасной, а тренировочный матч против "шмелей" вывел на арену другого центрбека – Сватка.

Да, под прессингом у него возникают большие проблемы с продвижением, однако он вышел в первом тайме (а там играла почти основа), отыграл на ноль, да еще и забил гол. Пасует вперед Александр увереннее Дениса, да и грубых ошибок на старте сезона у него меньше.

На других позициях всё очевидно. Есть лишь традиционная дилемма относительно Довбика или Яремчука – оба не впечатляли в начале года, но Артем больше подходит к тяжелому матчу на Уэмбли. Он более скоростной, а умение Романа работать фальшивой девяткой более нужно для матчей против "автобусов".

Как Украина будет играть против Англии?

Тактика сборной Украины сегодня читается даже ребенком. Подопечным Руслана Ротаня важно просто выжить. Степаненко при позиционной обороне будет опускаться в линию к защитникам, а Мудрик будет оставаться повыше для рывков за спины. Англия работает с высокой линией обороны, поэтому забросы на ход Михаилу – единственный реальный шанс забить на Уэмбли.

Ключевые наши уязвимости – центр и правый фланг обороны. Неигранность ЦЗ вызывает проблемы не только с позиционной работой, но и с контролем подач. Матвиенко и Сваток одинаково слабы при кроссах и стандартах, хотя сильных футболистов в этом плане в Украине вообще нет. Между тем, Англия дважды забила итальянцам после угловых.

Относительно готовности нынешнего Караваева сдержать англичан остаются сомнения. Если Александр не будет выдергиваться в атаку, то можно надеяться на относительное спокойствие, хотя низко посаженного Ди Лоренцо несколько дней назад островитяне разрывали в клочья. Но никто и не обещал легкой прогулки, не так ли?

Чем будет пугать Англия?

Первый тайм матча в Италии выглядел, словно запугивание украинской сборной. Подопечные Гарета Саутгейта доминировали, хотя в тактическом плане "три льва" не предложили чего-то радикально нового. Кейн все так же бегал в роли фальшивой девятки, опускаясь вплоть до центра.

Только теперь Харри больше тяготел к левому флангу. Он формировал треугольники с Беллингемом и Грилишем. Данная тройка заплетала комбинации и начинала прессинг, причем делала это крайне эффективно.

Грилиш и Беллингем (в белом) прессингуют, Кейн готов подхватить мяч в открытой зоне или надавить на защитника

Райс круто выглядел при билд-апе, умело открываясь под пасы от центрбеков и самостоятельно начиная атаки. Английской прессе понравился и Филипс, хотя статистически центрхав не впечатлил. А вот взаимодействие между Уокером и Сака на правом фланге не понравилось – им не хватало химии. Кайл отдавал передачи таким образом, что Букайо приходилось принимать мяч спиной к воротам.

Это очень важно, ведь Уокер должен остаться в основе. Он заточен на сдерживание скоростных футболистов вроде Мудрика. Проблема в том, что на этот раз между Кайлом и Сака может оказаться Хендерсон, который отдыхал в Неаполе – Джордан умеет создавать треугольники, привык запускать передачи на ход, да и сам способен врываться в штрафную.

Капитан Ливерпуля добавит Англии динамики и вариативности, хотя в целом этот фланг будет второстепенным. "Три льва" активнее будут бить по Караваеву. Его партнерам тоже не следует расслабляться – Беллингем (если выйдет) будет постоянно менять позиции, работать на большой плоскости и будет ориентироваться по свободным зонам. В плане чтения игры наперед он лучший в составе британцев.

В чем сборная Англии уязвима?

Впрочем, англичанам тоже есть за что переживать. Во-первых, шикарная организация не помогла создать большое количество моментов в Италии. Все, что имели подопечные Гарета Саутгейта – это одна действительно крутая атака с ударом Джуда и два результативных стандарта. Причем один из них ничем бы не завершился, если бы не рука Ди Лоренцо. После перерыва же команда просто перестала играть.

У своих ворот Англия во втором тайме в Неаполе позволила немного, однако это больше говорит о проблемах "Скуадры Адзурры". Островитянам было тяжело, о чем свидетельствует удаление Шоу. Да и все равно "три льва" пропустили гол вследствие системной ошибки в обороне. Несколько шансов сегодня получит и Украина.

Кадровая ситуация

Кроме дисквалифицированного Шоу, сборная Англии потеряла и Джеймса – и это даже обидно. Бедняга третий раз за сезон травмирует колено. В тактическом плане это плюс для "сине-желтых", ведь меньше всего нам были нужны рейды Риса по правому флангу.

Перед этим из заявки вылетели Маунт и Рашфорд, которые получили повреждения. Небольшие проблемы были и у Беллингема – сегодня его участие под вопросом. Очень хотелось бы, чтобы врачи поберегли Джуда, ведь его перемещение на поле почти невозможно контролировать.

В заявку сборной Украины не попали Попов и Ярмоленко. Перед матчем против Брентфорда простудился Цыганков, но сейчас он готов к выходу на поле.

Ориентировочные составы на матч Англия – Украина

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Чилвелл – Хендерсон, Райс, Галлахер – Сака, Кейн, Грилиш

Украина: Трубин – Караваев, Сваток, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Малиновский, Зинченко – Цыганков, Довбик, Мудрик

Прогноз "Футбол 24" – 0:0

Очевидно, что Англия фаворит. Не менее очевидно, что при нынешних проблемах в сборной Украины трудно поверить в сенсацию. Между прочим, это будет первый домашний матч подопечных Гарета Саутгейта после провальной Лиги наций – мотивации у хозяев будет много. В конце концов, "три льва" всегда проходят отборы с максимальным или почти максимальным набором очков.

Тем не менее, Украина когда-то разбила Испанию, потеряв 12 футболистов из-за коронавируса. А нынешний состав хоть и неидеальный, но все равно боевой. Что наиболее важно, он полностью соответствует тренерскому видению Руслана Ротаня – и даже сегодняшние проблемы национальной команды не являются новинкой для нашего коуча. Молодежка тоже имеет уязвимых центрбеков.

Футболисты его идеи понимают, ведь Руслан Петрович ставит позиционный футбол, работая по лекалам штаба Шевченко. А в те времена украинская сборная всегда кусала грандов. Конечно, сегодня существует определенная вероятность разгрома, но вероятность ничьей тоже не очень низкая.

Англия при Гарете Саутгейте также неидеальна, у нее немного острых моментов и заметны проблемы с позиционной работой в атаке. На ЧМ-2022 их круто маскировал Джуд, однако даже с ним в составе островитяне мало что создали до перерыва в Неаполе – а второй тайм с Италией они вообще провалили. Хотя у тифози "Скуадры Адзурры" тоже было немало вопросов относительно качества стартовой 11-ки.

Мы останемся оптимистами. Сборная Украины – не дворовый коллектив, а сборная Англии еще не так давно пропускала четыре гола от Венгрии на Уэмбли (причем почти основным составом). Да, будет тяжело. Да, за Караваева, Сватка и Матвиенко стоит помолиться (особенно на стандартах), но в матчах против "трех львов" любой середняк будет иметь проблемы.

Это не значит, что добыть нужный результат невозможно. Ставим на ничью!