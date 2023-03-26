"Сине-желтые" стремились реабилитироваться за разгромное фиаско 0:4, которое потерпели в четвертьфинале Евро-2020. Матч, как и онлайн-трансляция Англия – Украина на "Футбол 24", стартовал в 19:00. Это 9 поединок в истории противостояния национальных команд. Соперник до сих пор триумфовал аж 5 раз, тогда как наша сборная побеждала только в одной домашней встрече. Англичане выиграли стартовую встречу отбора на поле Италии. Команда же Ротаня первый тур пропускала. В основе украинцев двое дебютантов. Сваток и Судаков впервые вышли на официальную встречу. Почти дебют у Мэддисона, для которого это премьерный старт в составе своей национальной команды.

Англия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024

Чилуэлла, заменивший в стартовом составе дисквалифицированного Шоу, врезался сзади в Малиновского. Вроде обычное единоборство, но досталось Руслану жестковато. Успешный прессинг правого фланга Украины у владений Пикфорда, но дальше пас назад, и Трубин легко возвращает владения хозяевам. Первый удар на 5-й минуте. Украинцы получили достаточно свободы по центру, но очень уж стыдливо готовились пробить, поэтому Судакова легко заблокировали. Умело держат наши офсайдную линию, загоняя в ловушку Кейна. Два эпизода жары и подкатов в исполнении дебютанта. Сначала Сваток на грани фола играл против Кейна, который просил пенальти, а затем эффектно остановил уже Беллингема.

Англия – Украина: видео голов

Выбрасывается Караваев, совсем свободная зона для прохода Чилуэлла. Тяжеловато на нашем правом фланге, однако в целом неплохо выглядим. Сватко из центра поля забросил на Яремчука, удар с пределов вратарской площадки мимо дальнего левого угла. Офсайд, но Роман и в таких облегченных условиях не забивает. Сака забрасывает с правого края на левый, Трубин слишком самоуверенно отпускает мяч, но самоотверженно бросается в ноги Мэддисону. Снова врачи на поле. Рискованно приглашают украинцы силы прессинга соперника в свою вратарскую – почти удалось выбежать в атаку.

Первый выстрел от Кейна. Розыгрыш углового, подача Чилуэлла на дальнюю левую штангу. Исполнители меняются, а старая заготовочка, из которой пришли оба гола против Италии, работает и нагнетает. Все наши удары пока находят лишь блок. На этот раз Малиновский пробил в своего же Мудрика. Сака вытащил на себя и Миколенко, и Мудрика. Соответственно Уокер совершенно свободен, и лишь неудачный акробатический трюк Кейна помешал удару с нескольких метров. Одиночество главного бомбардира в истории сборной Англии на такой расстрельной дистанции откровенно огорчает.

Даже начать давить прессингом не успевают наши атакующие игроки, которых Ротань призывает выдвигаться выше, чем просто к центральному кругу. Забрасывают англичане диагонали на фланги, быстро обходя первую линию сопротивления. Центр поля, а с ним и контроль мяча, проигрываем полностью. Яремчук снова портит перспективный выход на чужую половину офсайдом, хотя здесь и Мудрик мог бы поинтереснее использовать полученное преимущество, чем просто отдать заблокированный пас в центр.

Удается выгрызть таки контроль на чужой половине, но Малиновский слишком много брака выдает сегодня. Ну, а затем Кейн таки реализовал один из многочисленных моментов. Прошла роскошная стеночка с диагональю Харри на правый фланг. Сака подготовил навес без всякого сопротивления гостей, форвард Тоттенхэма успел добежать на дальнюю штангу и продавить Караваева. А спустя 3 минуты Сака издевательски легко обыграл Матвиенко и пробил издали. Степаненко, который при первом пропущенном не дотянулся до подачи вингера Арсенала, на этот раз запоздало постелился в подкате.

Как же портит Мудрик классный момент с игрой на опережение от Миколенко, который еще и забегал по флангу сразу. Кейн добежал в свою треть и очень легко оттеснил Михаила. В пределах штрафной 9:0 по ударам за тайм, и это еще английская машина включает далеко не полные обороты. Сватко и Караваев откровенно не справляются с Кейном, забивавшим в совсем уж неспешном темпе с нулем внимания оппонентов – и это ведь повторялось из раза в раз!

Сака тоже получил недопустимо много пространства от Мудрика, который почему-то играл с ним при голевой подаче. Кейн вытащил Матвиенко далеко от своей штрафной в первом голевом эпизоде, вингер Арсенала расправился с Николаем в другом. Очень легко и комфортно Англия добыла себе преимущество. Выпадают Судаков и Яремчук – решения Ротаня не работают. Ничего не получается у Мудрика и Малиновского. Просто две разные планеты индивидуального и командного класса столкнулись на поле.

Неплохая стартовая атака после перерыва, но Мудрик оказывается против 3-4 соперников – легкая потеря. Биллингем против стольких же успевает накрутить всех и издевательски одурачить Степаненко, разгоняя атаку. Вот вам и разница. Яремук не успевает не только у чужих ворот. Мэддисон совершенно свободно врывается в штрафную и пробивает, к счастью, не очень точно. Хоть немного проходят финты Малиновского, а дальше вечная беда сегодняшнего матча – все наши сборники просто отрезаны друг от друга в финальной трети.

Позволяют гостям подержать мяч. В этот момент на 61 минуте Буяльский, Соболь и Цыганков меняют Караваева, Миколенко и Мудрика. Соответственно Зинченко переходит на позицию... правого защитника, а Малиновский смещается налево в атаке. Удается вновь зажимать англичан на их трети. Но всегда находится кто-то со странным браком. На этот раз Яремчук в простой ситуации ошибается. Ну, и как же без офсайда у Романа. Без ударов для нас после перерыва, зато на 74 минуте Соболь завоевал первый украинский угловой за всю игру. Перекрутил Малиновский.

Довбик заменил Яремчука, но почти не доходит до Артема мяч. Дебютирует Айван Тони за Англию, меняя Кейна. Где-то радуется скромный английский клуб 3 дивизиона, который получит за эти 10 минут форварда Брентфорда 1 миллион евро. Галлахер вышел на замену и расстреливал Трубина с нескольких метров – после провала Цыганкова и Зинченко на правом фланге. Коноплянка заменил Степаненко на 90 минуте. Парочка ударов Магуайра после подач углового. Где-то Трубин на месте, где-то везет. Как же спокойно позволяем пройти опорную зону. Ещё и Грилиш улучшает статистику Трубину, Коноплянка выносит, не позволяя добить. Англия набирает 6 очков и увеличивает отрыв. Украина пока на последнем месте, но все еще только начинается.