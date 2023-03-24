"Сине-желтые" попытаются реваншироваться за разгромное поражение 0:4, которое потерпели в четвертьфинале Евро-2020. Матч, как и онлайн-трансляция Англия – Украина на "Футбол 24", стартует в 19:00. Британцы начали отбор с победы над Италией, а вот Украина проведет первый официальный матч в 2023 году.

Англия – Украина: где смотреть матч отбора Евро-2024

Это 9 поединок в истории противостояния национальных команд. Ранее "три льва" выиграли лишь одну встречу в рамках квалификационных турниров. Случилось это на стадионе Уэмбли, который принимает поединок и на этот раз. В то же время "сине-желтые" же за всю историю дуэлей против англичан выиграли лишь раз. За 8 матчей украинцы забили в ворота Англии лишь трижды, потерпев в целом 5 поражений. Огорчить "трех львов" смогли только Андрей Шевченко, Сергей Назаренко и Евгений Коноплянка, вернувшийся в сборную после 2,5 года перерыва.

Англия – Украина: прогноз букмекеров на матч отбора Евро-2024

Украине приходится мириться со статусом очевидного аутсайдера. Компания Bet365 на выездную победу "сине-желтых" дает гигантский коэффициент 12. Ровно такой коф и на повторение избиения 2-летней давности со счетом 4:0. На потенциальной победе Англии можно получить скромные 1,28 прибыли, а на ничьей – 5.

Аналитики из Bwin чуть больше верят в подопечных Руслана Ротаня – коэффициент 11. Непроигрыш украинцев оценивают в 3,70. Букмекеры ждут результативного футбола, хотя за последние 5 очных встреч тотал больше 2,5 пробивался лишь раз (как раз те досадные 4:0). Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 1,66, а на меньше – 2,05. Правда, голы прогнозируют только от одной команды (очевидно, Англии). На "обе забьют" дают коф 2,25, а "не забьют" – 1,55.

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