Англия и Украина встречаются во 2 туре квалификации на Чемпионат Европы. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

"Сине-желтые" пытаются реваншироваться за разгромное поражение 0:4, которое потерпели в четвертьфинале Евро-2020. Матч, как и онлайн-трансляция Англия – Украина на "Футбол 24", стартует в 19:00. Это 9 поединок в истории противостояния национальных команд. Соперник до сих пор побеждал аж 5 раз, тогда как наша сборная праздновала успех только в одной домашней встрече. Где смотреть матч Англия – Украина онлайн? Игру транслируют региональные каналы Суспільного и MEGOGO Футбол Первый.

Англия – Украина: анонс и прогноз на матч отбора Евро-2024

Отмечаем, что Александр Сваток официально дебютирует за сборную после того, как в товарищеской встрече против дубля Брентфорда отметился голом. Неожиданно на правом фланге атаки выходит Малиновский, а не Цыганков. Соответственно место в центре освободилось в пользу Судакова – ранее Георгий играл только товарищеские поединки. Не может не удивлять и появление Яремчука, который в клубе имеет значительно меньше практики, чем лучший бомбардир УПЛ Довбик.

Саутгейт после победы над Италией в стартовом туре сделал 3 замены. Дисквалифицированный Шоу уступил место в основе партнеру Мудрика по Челси – Чилуэллу. Хендерсон и Мэддисон (для игрока Лестера это лишь второй матч за Англию и дебют с первых минут) дают отдохнуть Филлипсу и Грилишу.

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Чилуэлл – Хендерсон, Райс, Беллингем – Сака, Кейн, Мэддисон

Украина: Трубин – Караваев, Сваток, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Зинченко – Малиновский, Судаков, Мудрик – Яремчук