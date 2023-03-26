Англия обыграла Украину во 2 туре квалификации на Чемпионат Европы. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Англия имела очевидное преимущество в первом тайме. Постоянные подачи в штрафную создавали проблемы нашей обороне. В конце концов хозяева открыли счет, когда Сака нашел подачей Кейна, а тот выиграл позицию у Караваева.

А через несколько минут Англия удвоила преимущество. Сака получил мяч на подступах к штрафной, воспользовался свободой и прицельно пробил издалека – без шансов для Трубина. Все решилось до перерыва, потому что Украина не изменила картину матча.

Англия спокойно обыграла Украину – безумные эксперименты Ротаня, легкие пропущенные голы, безнадежный старт отбора Евро-2024.