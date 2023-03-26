Попытка реваншироваться за фиаско 0:4, которое случилось в четвертьфинале Евро-2020. Матч, как и онлайн-трансляция Англия – Украина на "Футбол 24", стартует в 19:00 по киевскому времени. Поединок № 9 в истории противостояния этих национальных команд. Ранее "три льва" лишь раз побеждали нашу сборную в рамках отборочных турниров.

Англия – Украина: анонс матча отбора на Евро-2024

Случилось это на стадионе Уэмбли, который принимает встречу и на этот раз. "Сине-желтые" же за всю историю поединков против англичан выиграли лишь 1 поединок. За 8 матчей украинцы забили в ворота Англии лишь трижды. Это смогли сделать только Андрей Шевченко, Сергей Назаренко и Евгений Коноплянка, который вернулся в сборную после 2,5 года перерыва.

Англія – Украина: где смотреть матч онлайн

Стартовую игру команды Ротаня в отборе Евро-2024 покажут в открытом доступе на региональных каналах Суспільного. Смотреть матч Англия – Украина онлайн можно на MEGOGO Футбол Первый. Именно там в 18:00 начнет свою работу предматчевая студия. В 21:00 эксперты подытожат встречу команд Саутгейта и Ротаня.

Украина обыграла Брентфорд в тайном спарринге перед Англией – гол дебютанта принес Ротаню первую победу