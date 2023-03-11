Михаил Мудрик получил первые минуты за 3 поединка лондонского клуба, выйдя в основе. Несколько поспособствовала микротравма Стерлинга. Матч, как и онлайн-трансляция Лестер – Челси на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Получше начали хозяева. Первый удар (попытку Дьюсбери-Холла заблокировал Кукурелья), первый прицельный удар (Мэддисон приложился традиционно издали). А забил Челси. По сути из ничего. Чилуэлл подал угловой с правого фланга, Кулибали на левом краю подобрал и подал назад на Бена, который с лета прошил голкипера своей бывшей команды. После решающего ассиста в АПЛ с Лидсом и заработанного пенальти в ЛЧ против Боруссии – 3 матч подряд с результативным действием левого защитника лондонцев.

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"Лисы" могли курьёзно сравнять. Мудрик потерял контроль в центре поля и не смог вернуть обратно у Суттара. Именно центрбек Лестера забросил в штрафную, где Фофана рискованно сбрасывал назад – хорошо, что Кепа ещё не настолько далеко вышел из ворот. Мэддисон подал со стандарта, Амарти, которого не удержал Лофтус-Чик, замыкал дальнюю штангу. Каким чудом не попал защитник сборной Ганы в моменте, который оценили на 0,97 ожидаемого гола?! Неожиданно, но Мудрик чаще всего действует на позиции фальшивой девятки в центре, не очень часто получая пасы.

Эта постоянная смена позиций в атакующем трио гостей запутывает защитников Лестера. Хаверц сместился на правый фланг и вырезал диагональ на Феликса. Параллельным курсом мчался украинец, Жоау решил бить сам. Штанга и неудачный отскок, ведь Мудрик добегал справа, вынюхивая возможность добить. Мэддисон покатил на 25-метровую зону, Дьюсбери-Холл с рикошетом от спины Кулибали бабахнул в перекладину. Невнятное сегодня судейство. Когда Перейра грубо наступил на ногу Феликса, жёлтой не было. А за то, что Кукурелья жестко принял Дьюсбери-Холла, сразу же "горчичник".

Провальный прессинг Лестера дает Кукурелье возможность найти абсолютно свободного Мудрика в центре поля. Михаил взял паузу, а потом выкатил на Лофтуса-Чика, который подключился правым краем и прострелил под хлесткий удар Феликсу. Микроскопический офсайд отменил гол. Команда Роджерса сравняла вскоре после этого. Феликс привёз, Дака прошил Кепу из-за пределов штрафной. Мудрик – единственный, кто подбежал к португальцу подбодрить после ошибки в своей трети поля. Левый край Челси максимально проваливается, но сегодня к Мудрику вопросов никаких, ведь он в центре на позиции свободного художника. Мэддисону в этой же зоне позволили расстреливать. Кепа спасает, как и в эпизоде с мощным выстрелом Ихеаначо.

Попадание в локоть Фофана не стало поводом назначить пенальти. Пробивал со штрафного Мэддисон. Две подряд потери Мудрика на правом фланге. Михаил, Феликс и Ковачич в центре поля беседуют с судьей Маринером. Амарти врезал прямой ногой в район груди Хаверца. Снова без карточек. Подводит еще и прием экс-вингера Шахтера. Камеры сразу же выхватили задуманного Поттера. На 45+6 минуте фанаты Челси могли сполна насладиться шедевром. Энцо Фернандес забросил с носка, Хаверц в касание перебросил кипера. Напомнило легендарный гол связки Реброва и Шевченко в ЛЧ против Реала.

Очередной не очень удачный день Мудрика виделся после первого тайма: лишь по 2 паса в финальную треть и возврата владения, столько же раз его самого лишали мяча. Только 2 выигранных единоборства из 7. Украденный миллиметрами предголевой пас. Но в перерыве заменили не Михаила, а Феликса, слишком уж глубоко обеспокоенного своими ошибками и упущенными моментами. Вышел гораздо более оборонительный Галлахер. И вновь угловой Чилуэлла. Фофана едва не повторил матч с Лидсом – Уорд вытащил из-под перекладины.

Суттар грубо врезал Мудрику в центре поля. Украинец сегодня бьется до конца, ноги не убирает, идет в силовые стыки. Не все получается, но бывший "горняк" на не очень родной позиции включает характер – это приятно. Перейра по инерции врезался в колено Энцо. Наконец-то желтая агрессивному португальцу, хотя по-хорошему должен был уже красную получить. Ихеаначо врезался в Кепу после обыгрыша с Дакой. Голкипер Челси оправился, пауза на помощь врачей. А это уже следствие слишком либерального судейства Маринера. Энцо с разгона наступил на ногу Мэддисона, который получил настоящий болевой шок.

Контратака, чем не шанс. Однако Мудрика в борьбе с Суттаром, который моментами будто вспоминает свой лучший футбол на ЧМ-2022 в составе сборной Австралии, вновь подводит прием после пусть и не очень качественной передачи Галлахера на ход. За 20 минут после перерыва лишь дальний удар Хаверца. Попытки Мудрика сыграть в отборе легко нейтрализовали перед штрафной, последовала подача на правый угол – Галлахер выбил из пустых ворот после удара Кастаня, а добивание бельгийца принял на себя Кукурелья. Лофтус-Чик бросил в центр на ход Мудрику. Украинец наконец-то смог разогнаться, продрался к штрафной, но Суттар и тут его съел, заблокировав удар.

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Хаверц после подачи углового Чилуэлла не смог прошить Уорда. А вот это уже было красиво. Мудрик в касание перевёл за спины защитникам, а похожий на Михаила причёской Галлахер выкручивал в дальний, очередной сейв Уорда. Кепа ошибся на выходе, Барнс, который вместе с Тете и Сумаре вышел на замену, махнул мимо мяча вместо того, чтоб расстрелять пустые ворота. Ошибка опорника Лестера, Энцо вывел Мудрика один на один. Михаил идеально решил, но перед тем все же забрался в офсайд.

◎ Bournemouth 1-0 Liverpool

◎ Everton 1-0 Brentford

◎ Leeds 2-2 Brighton

◉ Leicester 1-3 Chelsea

◎ Spurs 3-1 Nottingham Forest



Graham Potter's side are the only away team with a Premier League win so far this weekend. pic.twitter.com/MkDrQ1Mudu — Squawka Live (@Squawka_Live) March 11, 2023

Все тот же неутомимый плеймейкер Фернандес вновь вырезает внешней частью стопы магический пас вперед. Хаверц придержал и подал с правого фланга, Мудрик головой сбросил, Ковачич ворвался и с лета эффектно положил в прыжке. Украинец не стал агентом 007, есть первое результативное действие в 7 матче за Челси! Теперь уже можно и уйти отдыхать. Вингера сборной Украины заменил Карни Чуквуэмека, который заработал для Вута Фаса очень сомнительную вторую желтую – сегодня не один раз было значительно больше поводов кого-то удалить. Челси выигрывает 3 матч за неделю во всех турнирах, набирает 37 очков, но пока остается лишь на 10 месте. Эвертон Миколенко опускает Лестер на 16 строчку. Команду Роджерса от очень плотной зоны вылета отделяет 1 балл.

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