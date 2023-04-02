Поединок чемпионата Мексики между Америкой и Леоном превратился в бойню.

Леон выиграл первый тайм благодаря голу в компенсированное время, но после перерыва началась настоящая вакханалия.

На 63-й минуте Америка сравняла счет с подозрением на игру рукой. Футболисты Леона обступили Фернандо Эрнандеса, но тот решил давать отпор. Полевой арбитр коленом ударил по гениталиям хавбека Лукаса Ромеро. Такая наглость может стоить 39-летнему рефери карьеры.

Rodillazo del árbitro al jugador de León, esto le puede costar la carrera a Fernando Hernandez, Archundia como explicas esto, agresión del árbitro. pic.twitter.com/QzOjGxwpbg — Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) April 2, 2023

До финального свистка фанаты увидели еще по голу от команд, массовые стычки и удаление обоих главных тренеров. Наставнику Леона Николасу Ларкамону даже разорвали майку, поэтому он покидал поле с обнаженной грудью.

Сухой итог встречи – ничья, оставившая Леон вторым, а Америку третьей.

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