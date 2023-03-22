Английская Премьер-лига в очередной раз демонстрирует свою солидарность с игроками, исповедующими мусульманство.

Рефери получили рекомендации останавливать апрельские матчи АПЛ, чтобы футболисты-мусульмане могли после заката попить воды или употребить энергетические гели, утверждает The Athletic.

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Это связано с Рамаданом, который начался 22 марта и завершится 20 апреля. Во время поста мусульманам запрещено пить и есть в светлое время суток. Среди игроков ограничений строго придерживаются Мохамед Салах (Ливерпуль), Н'Голо Канте и Уэсли Фофана (оба – Челси), Рияд Марез и Илкай Гюндоган (оба – Ман Сити).

На время Рамадана приходятся три тура английского чемпионата и первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Впервые матч АПЛ во время поста остановили в 2021 году – Лестер и Кристал Пелас договорились с арбитром о паузе, чтобы подкрепиться могли Уэсли Фофана и Шейху Куяте.

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