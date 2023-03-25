Спортивный комплекс "альбиселесте" официально переименовали в честь обладателя 7 "Золотых мячей". Раньше база называлась "Касса де Эзейза". На церемонии открытия именной таблички присутствовал президент Аргентинской федерации футбола Клаудио Тапия.

Аргентина впервые после ЧМ сыграла дома: 83 тысячи фанов пристыдили Месси, шок партнера Мудрика, "послание" для ПСЖ

"Я хотел бы поблагодарить Тапию за это признание. Для меня это очень эмоциональное событие, я приезжаю сюда уже почти 20 лет. С первого дня почувствовал особую энергетику, это исключительное место. Даже сегодня энергетика здесь особая, даже в самые плохие моменты.

Зайти сюда – это забыть обо всем и ощутить счастье. Сегодня я очень счастлив, что спустя столько лет это место имеет мое имя", – цитирует Месси FootMercato.