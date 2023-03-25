Аргентина переименовала спортивный комплекс сборной в честь Месси – показательная реакция Лео
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси удостоился безумного признания на родине.
Спортивный комплекс "альбиселесте" официально переименовали в честь обладателя 7 "Золотых мячей". Раньше база называлась "Касса де Эзейза". На церемонии открытия именной таблички присутствовал президент Аргентинской федерации футбола Клаудио Тапия.
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"Я хотел бы поблагодарить Тапию за это признание. Для меня это очень эмоциональное событие, я приезжаю сюда уже почти 20 лет. С первого дня почувствовал особую энергетику, это исключительное место. Даже сегодня энергетика здесь особая, даже в самые плохие моменты.
Зайти сюда – это забыть обо всем и ощутить счастье. Сегодня я очень счастлив, что спустя столько лет это место имеет мое имя", – цитирует Месси FootMercato.