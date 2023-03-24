Сборная Аргентины впервые после победы на ЧМ-2022 сыграла перед родными болельщиками. Празднование Месси и Ко полностью затмило поединок с панамцами.

Обновленный Монументаль устроил безумный прием трехкратным чемпионам мира. Все 83 тысяч билетов раскупили еще за несколько недель до матча. Местным фанам было безразлично на скромный статус соперника. Они хотели почтить своих. Аргентинская Федерация организовала помпезное празднование триумфа на ЧМ-2022.

Месси оформил 800-й гол в карьере и помог Аргентине одержать дебютную победу после ЧМ

Футболисты выходили под неофициальный саундтрек сборной "Muchachos". На лицах Месси и Ко быстро появились слезы. Возможно, именно эмоции помешали команде Скалони лучше реализовывать свои моменты. Тотальное игровое преимущество "альбиселестес" вылилось в забитые мячи только в конце игры. Альмада открыл счет, а Лео фирменным ударом со штрафного поставил точку.

AMBIANCE EXTRAORDINAIRE EN ARGENTINE ? pic.twitter.com/FAljW5RjtX — Instant Foot ️ (@lnstantFoot) March 23, 2023

Emiliano Martínez couldn't hold back the tears during the national anthem for Argentina.



Football is more than just a game ️ pic.twitter.com/oI3KDwyaxw — ESPN FC (@ESPNFC) March 23, 2023

Но все самое интересное произошло уже после финального свистка. К микрофону пригласили Скалони. Тренер выдал эмоциональную речь, а потом не сдержался... и спел вместе фанами о катарских подвигах Лео!

Lionel Scaloni doing the Messi chant with the crowd. That's how you treat the GOAT️pic.twitter.com/8K9XV1DvFZ — Madrid Fan (@peak_reborn) March 24, 2023 Ненасытная публика требовала большего. Фанаты в унисон попросили Месси станцевать. Лучший футболист в истории заметно смутился и даже немного разозлился на подыгрывавших возбужденной торсиде партнеров. В конце концов, Лео оставили в покое, однако – ненадолго. "Я всегда мечтал об этом моменте и праздновании вместе со всеми вами. С моей страной – Аргентиной. Не забывайте о тех ребятах, которые проиграли в предыдущих финалах. Они многое сделали для сборной и заслуживают уважения", – отметил Лео. Everyone is asking Messi to dance



pic.twitter.com/V3EKadJQeR — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) March 24, 2023

Каждый футболист сборной Аргентины получил точную копию Кубка мира. Команда должна была в унисон поднять трофей, на поле появились жены и дети игроков. Красивая картинка, если бы не один щекотливый момент. Эми Мартинес решил повторить свою скандальную выходку на ЧМ. Правда, на этот раз его поддержали и другие партнеры. Словом, наставник Астон Виллы Унаи Эмери уже готовится к очередной воспитательной беседе.

What it means to the Messi family ️ pic.twitter.com/FSxEKLT8cg — Leo Messi Fan Club (@WeAreMessi) March 24, 2023

Одурманенные славой аргентинцы, похоже, совсем забыли о карме. Подопечные Скалони поддержали откровенно оскорбительные кричалки фанатов относительно ожесточенных соперников. "Мёртвая Франция" или "Мёртвая Бразилия" на фоне общей эйфории – заметно выпадали из контекста. Очевидно, Месси уже безразлично, что будут говорить в Париже. По словам близкого друга Лео, аргентинского журналиста Себастьяна Виньоло, 35-летний форвард не продлит контракт с ПСЖ.

“A minute silence for…. Brazil that is dead.”



“A minute silence for…. France that is dead.”pic.twitter.com/0qXGAy9LgZ — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) March 24, 2023

Сборная Панамы тоже получила лакомый кусок пирога. Но какой ценой! Двое игроков "канальерос" пытались раздеть Энцо на сувениры и чуть не подрались. Шокированному партнеру Мудрика в какой-то момент пришлось успокаивать соперников. Свой следующий поединок действующие чемпионы мира проведут 28 марта против Кюрасао. В Сантьяго дель Эстеро ожидается еще одно большое гулянье.