В преддверии игры против Арсенала гости лишились главного тренера. Легенда "канониров" Патрик Виейра потерял должность после поразительной безвыигрышной серии. Кристал Пэлас подошел к этой встрече не в лучшем состоянии. Игра началась живо. Хозяева завладели инициативой с самого начала. Мартинелли на 28-й минуте матча открыл счет в матче. До перерыва Арсенал удвоил свое преимущество.

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На этом проблемы Кристал Пэлас не закончились. В начале второго тайма Джака забил третий гол "канониров". Шлупп на 63-й минуте отыграл один гол, но счет 3:1 не остался долго на табло. Под конец матча Сака оформил дубль.

После победы Арсенал имеет 69 очков и уверенно занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. Кристал Пэлас находится на 12 месте, имея в своем активе 27 баллов.

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