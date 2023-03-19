Александр Зинченко после напряженной 120-минутной битвы и вылета из Лиги Европы сохранил место в основе. В первом круге украинский универсал отметился ассистом, а "канониры" победили со счетом 2:0. Матч, как и онлайн-трансляция Арсенал – Кристал Пэлас на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Гости уволили главного тренера накануне лондонской битвы. Легенда "канониров" Патрик Виейра потерял должность в результате длительной безвыигрышной серии.

Арсенал – Кристал Пэлас: онлайн-трансляция матча АПЛ

Команда Артеты владеет мячом под 70%, но моменты в первые 15 минут создает исключительно соперник. Сначала Заха позволили ворваться в штрафную, качнуть Уайта и пробить сквозь перчатки Рэмсдейла в штангу. Затем Эдуар едва ли не с центра поля вывалился на свидание с голкипером – еще один сейв Аарона да еще и минимальный офсайд. "Канониры" неплохо комбинировали через Мартинелли слева, но первого удара ждали почти 20 минут. Эдегор заставил поработать 19-летнего запасного вратаря "орлов".

А вот и класс лидера. На 28 минуте Арсенал подловил Кристал Пэлас возле его штрафной отличным давлением. Уайт, который сегодня очень добротно продвигает мяч, бросил на ход Сака. Букайо прострелил на противоположный край, где Мартинелли разобрался, как мастер. Уайт вновь и вновь роскошно разыгрывает справа. Неудивительно, что именно правый защитник сборной Англии отдал голевой пас. Бен бросил за спины защитникам, и Сака легко прошил голкипера. После двух пропущенных ударов на стартовом отрезке 36 минут подряд феерил исключительно Арсенал. Отмечаем и ожесточенные подкаты Зинченко на последних секундах первого тайма, которыми удалось и контратаку сорвать, и мяч сохранить.

Вторая половина началась с удара игрока сборной Украины. Зина неплохо прикладывался с рикошетом от защитника. Снова интенсивно вжимают соперника в его штрафную площадь фулбеки и вингеры Арсенала, хотя немного не хватает последнего ударного мазка. А вот и парочка ходов от Заха. Сперва лидер атаки "орлов" попытался выпросить пенальти за едва заметное столкновение с Уайтом, а затем Рэмсдейл классно потащил удар левого вингера гостей.

На 55 минуте Зинченко блестяще разрезал линии пасом на Джаку. Гранит обыгрался в стеночку с Троссаром и в борьбе с защитником протолкнул снаряд в сетку. Уайт, конечно, очень мощно и вдохновенно отрабатывает, но иногда даже слишком усердно. Именно Бен после удачного подката и подбора соперника вновь отобрал и зачем-то вколотил за лицевую линию, подарив гостям угловой. А там вновь привычный хаос в защитной линии Арсенала на стандарте, которым воспользовался Шлупп. Рэмсдейл привозит, затем ошибается Партей, который подчищал за партнером. Повезло, что Заха банально простил, минимально не попав в дальний правый угол.

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Арсенал с наказанием не заставил себя ждать. Сыграли джокеры Артеты. Жезус, который заменил Троссара, протянул, Тирни (вышел, чтобы дать отдохнуть Зинченко) прострелил, Сака оформил дубль. Арсенал набирает 69 очков, увеличивая лидерский отрыв до 8 очков (у Ман Сити игра в запасе). Кристал Пэлас после отставки Виейра лучше, мягко говоря, не стал. Полный провал в защите, транжирство в нападении. "Орлы" набирают 27 баллов, 12 место и обманчивое спокойствие – над зоной вылета лишь 3 пункта преимущества.

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