Арсенал принимает Кристал Пэлас в 28 туре чемпионата Англии. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Александр Зинченко после напряженной 120-минутной битвы и вылета из Лиги Европы не потерял место в основе. Матч, как и онлайн-трансляция Арсенал – Кристал Пэлас на "Футбол 24", стартует в 16:00.

Гости уволили главного тренера накануне лондонской битвы. Легенда "канониров" Патрик Виейра потерял должность вследствие длительной безвыигрышной серии. Где смотреть Арсенал – Кристал Пэлас онлайн? Игру транслирует Setanta Sports.

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