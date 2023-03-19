Арсенал – Кристал Пэлас: онлайн-трансляция и составы матча АПЛ – Зинченко не дают отдохнуть для сборной Украины
19 марта 15:08 - Читати українською
Арсенал принимает Кристал Пэлас в 28 туре чемпионата Англии. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".
завершено
43’ Букайо Сака
55’ Гранит Джака
74’ Букайо Сака
Джеффри Шлупп 63’
43’ Букайо Сака
55’ Гранит Джака
63’ Джеффри Шлупп
74’ Букайо Сака
Александр Зинченко после напряженной 120-минутной битвы и вылета из Лиги Европы не потерял место в основе. Матч, как и онлайн-трансляция Арсенал – Кристал Пэлас на "Футбол 24", стартует в 16:00.
Гости уволили главного тренера накануне лондонской битвы. Легенда "канониров" Патрик Виейра потерял должность вследствие длительной безвыигрышной серии. Где смотреть Арсенал – Кристал Пэлас онлайн? Игру транслирует Setanta Sports.
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