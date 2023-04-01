Александр Зинченко после неудачи в сборной традиционно попал в стартовый состав. А вот Букайо Сака после того, как выдал гол+пас в поединке против сборной Украины, впервые с декабря 2021 года не выходит в основе на игру АПЛ. Матч, как онлайн-трансляция Арсенал – Лидс на "Футбол 24", начнется в 17:00. Артета против команды, в поединках с которой одержал больше всего побед (6), не проиграв ни одной из 7 предыдущих встреч, хотя последние две выиграл лишь минимально. Гости ведут отчаянную борьбу за выживание, однако на выезде набирают значительно меньше очков, чем в родных стенах. Лондонцы в статусе лучшей домашней команды сезона стремятся держать дистанцию от Манчестер Сити. Где смотреть матч Арсенал – Лидс онлайн? Игру транслирует Setanta Sports только на своем сайте.

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