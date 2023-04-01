Арсенал мучился до 35-й минуты, пока соперник сам не придумал себе проблему. Люк Айлинг повелся на замах Жезуса, а затем неловко сбил бразильца в штрафной площадке. Пострадавший сам реализовал пенальти.

Арсенал разбил Лидс и сохранил отрыв от Ман Сити – Зинченко помог своим и чужим, шоу Жезуса, голы правых защитников

После перерыва Арсенал быстро снял все вопросы. Уайт замкнул качественную передачу Мартинелли, а Жезус оформил дубль. Лидс отыграл один мяч благодаря рикошету от Зинченко, но вряд ли это сильно огорчило лондонцев. Джака до финального свистка еще и успел вернуть Арсеналу разгромное преимущество – 4:1.