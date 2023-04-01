Неприятность Зинченко в видеообзоре матча Арсенал – Лидс – 4:1
1 апреля 2023 - Читати українською
Арсенал обыграл Лидс в 29-м туре чемпионата Англии. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
35’ Габриэл Жезус
47’ Бен Уайт
55’ Габриэл Жезус
84’ Гранит Джака
35’ Габриэл Жезус
47’ Бен Уайт
55’ Габриэл Жезус
84’ Гранит Джака
Арсенал мучился до 35-й минуты, пока соперник сам не придумал себе проблему. Люк Айлинг повелся на замах Жезуса, а затем неловко сбил бразильца в штрафной площадке. Пострадавший сам реализовал пенальти.
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После перерыва Арсенал быстро снял все вопросы. Уайт замкнул качественную передачу Мартинелли, а Жезус оформил дубль. Лидс отыграл один мяч благодаря рикошету от Зинченко, но вряд ли это сильно огорчило лондонцев. Джака до финального свистка еще и успел вернуть Арсеналу разгромное преимущество – 4:1.
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