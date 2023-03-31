Недавно отец Ансу Фати выступил с громкой речью и заявил, что его сыну было бы лучше покинуть Барселону. Кажется, окружение вингера готовит почву, чтобы покинуть каталонский клуб уже летом.

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Фати недоволен своим игровым временем. Жорж Мендеш, агент игрока, не скрывает того, что у него есть варианты для своего подопечного. Как сообщает Sport, форвардом заинтересованы несколько английских клубов Речь идет в частности о Челси, Арсенале, Ньюкасле и Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" – один из более вероятных вариантов. Руководство клуба находится в поисках подкрепления именно в линии атаки, а также у Мендеша сложились хорошие отношения с Манчестер Юнайтед.

В основном в этом сезоне Фати выходит на замену. Он сыграл в 24 матчах Ла Лиги за Барселону, набрав по системе гол+пас шесть очков.

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