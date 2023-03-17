Арсенал по пенальти проиграл Спортингу после ничьей (3:3) по итогам двух матчей 1/8 финала Лиги Европы. Отчет о поединке и игре Александра Зинченко читайте на "Футбол 24".

Зинченко неделю назад отыграл против Спортинга (ничья 2:2) с эмоциями и ошибками. Правда, были плюсы. Александр спровоцировал скандал, в результате которого капитан соперников заработал желтую и дисквалификацию на ответный матч. В Лиссабоне португальцы активно давили на фланг Зинченко, заставляя обороняться, но Микель Артета не испугался снова выпустить Сашу в старте.

Зинченко показал лучи и тьму, раздул скандал, отомстил и выбил вражеского капитана - вечер огня в ЛЕ

На мяче у украинца был привычный набор функций: менял позиции смещениями в центр, подключался к атакам через полуфланг, обеспечивал надежный контроль. Зинченко отдал несколько неплохих передач в штрафную – одна из них вывела на удар Мартинелли. Но претензии у Артеты, похоже, оставались. Тренер воспользовался паузой и прочел Александру длинную лекцию.

Пауза была вызвана голом Арсенала. Жоржиньо вырезал классный пас из глубины на ход Мартинелли – удар бразильца парировал голкипер, а Джака первым успел на добивание. У Зинченко также был шанс остро пробить, однако украинца заблокировал судья во время хитрого розыгрыша углового.

В обороне снова было сложно. Спортинг не делал столь явный упор на его зону, как в первом матче, но все же попытался организовать несколько атак. Прессинг Арсенала не всегда был совершенным, потому за спиной Александра возникали свободные зоны. Украинец сорвал две вражеские атаки, сыграв на перехватах.

Самой опасной была дуэль с Эдвардсом. Англичанин опередил Зинченко и вырывался один на один с вратарем, однако плохо обработал мяч, в результате чего Саша успел заблокировать удар. Отработал до конца и спас команду.

Спортинг сравнял счет ультрадальним ударом. Гонсалвеш решился пробить из центрального круга и забросил мяч за воротничок Рамсдейлу. Заявка на лучший гол Лиги Европы. Португальцы значительно лучше провели второй тайм и были близки к еще одному голу. Эшгаю опередил Зинченко и вырезал идеальный пас на Эдвардса – форвард пробил в лицо Рамсдейлу.

Артета с первых минут применил ротацию, оставив Саку, Партея и Троссара в запасе. Однако игровые проблемы заставили бросать лидеров в бой. После замен Арсенал проснулся и организовал ряд перспективных атак. Игра перешла в овертаймы – там Арсенал с Эдегором выглядел уже на порядок мощнее. Лучшие моменты "канониры" создали после стандартов – Адан потянул сложные удары Виейры и Габриэла.

Зинченко пытался обострять, но его передачам не хватало точности. Александр сегодня отработал на уровне, выиграл 57% единоборств и заслужил приличные оценки от статистических порталов. SofaScore – 7, WhoScored – 7, FotMob – 7.7.

Овертаймы завершились без голов – за 210 минут команды не сумели определить сильнейшего. 3:3 по итогам двух матчей. Поэтому судьбу противостояния решили пенальти. В серии 11-метровых единственную ошибку допустил Мартинелли. Арсенал вылетел из Лиги Европы, при этом потратил много сил, еще и потерял из-за травм Томиясу и Салиба. Неприятный вечер.

Шахтер вылетел из еврокубков, пропустив от Фейеноорда 7 голов – Келси подсластил унижение дончан