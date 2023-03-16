Лондонский Арсенал принимает лиссабонский Спортинг в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Арсенал – Спортинг стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру в прямом эфире можно на сервисе MEGOGO. Первый матч завершился результативной ничьей. Александр Зинченко снова выходит с первых минут.

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Стартовые составы команд

Арсенал: Рамсдейл – Томиясу, Салиба, Габриэл, Зинченко – Жоржиньо, Джака, Виейра – Мартинелли, Жезус, Нелсон.

Запасные: Тернер, Низсон, Терни, Уайт, Парти, Сака, Эдегор, Смит Роу, Кивор, Холдинг, Троссар.

Спортинг: Адан – Сен-Жюст, Диоманде, Инасиу – Эшгайю, Гонсалвеш, Угарте, Рейс – Эдвардс, Паулиньо, Тринкау.

Запасные: Исраэл, Александропулос, Сантуш, Нету, Рокинья, Иссахаку, Танлонго, Гомес, Кабрал, Кермити, Матеуш, Эссугу.