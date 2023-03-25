Ассист руками и провальный дебют чемпиона Европы в видеообзоре матча Чехия – Польша – 3:1
25 марта 2023 - Читати українською
Чехия одолела Польшу в матче первого тура отбора на Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор поединка.
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Старт Фернанду Сантуша во главе сборной Польши оказался настоящим ужасом – 2 гола за 3 минуты! Цоуфал с аута отдал результативную передачу на Крейчи, а Юрасек разорвал левый фланг и прострелом нашел Чванчару.
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После перерыва команды обменялись голами. Кухта воспользовался еще одним провалом обороны Польши, на что Дамиан Шимански ответил только мячом престижа. 3:1 – чехи сразу становятся лидерами группы, испортив дебют Сантуша.
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