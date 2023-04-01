В субботу в 28-м туре чемпионата Италии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 28-й тур

Кремонезе – Аталанта – 1:3

Голы: Чофани, 55 – де Рон, 44, Бога, 73, Лукман, 90+3

Интер – Фиорентина – 0:1

Гол: Бонавентура, 53

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В первом матче дня Кремонезе принимал Аталанту. Худшей команде Серии А кровь из носу нужны были очки, чтобы начать выбираться из низов турнирной таблицы. В свою очередь бергамаски рассматривали этот поединок как хорошую возможность пополнить очковый запас. Первый тайм прошел в непростой борьбе и только перед перерывом де Рон сумел вывести Аталанту вперед.

После отдыха хозяева сумели сравнять – мяч попал в руку Толои и Чофани с пенальти развел по углам кипера и мяч. В середине второй сорокапятиминутки Аталанта во второй раз вышла вперед: прострел от Хёйлунда после прохода по правому флангу мастерски замкнул Бога. Карнасеки в падении тянулся к мячу, но тщетно. Бергамаски могли завершать поединок с хоккейным счетом, однако ограничились еще одним голом в добавленное время от Лукмана. Победа принесла Аталанте 48 очков и подняла на пятую строчку в турнирной таблице Серии А, Кремонезе с 13 пунктами последний.

Продолжает удивлять Фиорентина. Подопечные Винченцо Итальяно на выезде неожиданно одолели Интер и одержали уже пятую победу подряд. Судьбу матча решил единственный гол, забитый после перерыва Бонавентурой. Симоне Индзаги не удалось переломить ход поединка заменами – выход Джеко и Мартинеса не повлиял на результат, а Лукаку традиционно мазал.

Как следствие, поражение оставило Интер на третьей строчке и отдалило "нерадзурри" от Лацио уже на два очка ("орлы" проведут свой поединок завтра и могут увеличить отрыв). "Фиалки", в свою очередь, набрали 40 пунктов и поднялись на восьмую строчку.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ