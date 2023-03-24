Талант Динамо Кирилл Пашко в очередной раз привлек к себе внимание клуба из европейского топ-чемпионата.

Игорь Суркис еще в сентябре говорил, что 16-летнего правого вингера, которого президент киевлян по таланту сравнивал с Виктором Цыганковым, хотели подписать Барселона, Жирона и Валенсия, но он отказал.

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Теперь Dynamo.kiev.ua сообщает, что в услугах игрока заинтересована Аталанта. По информации источника, уроженец Харькова поразил скаутов "Богини" в матчах квалификации на Евро U-17. Кроме Пашка, итальянцы обратили внимание на Кирилла Осипенко.

Заметим, что после полномасштабного вторжения России Пашко оказался в Испании, но Динамо удалось вернуть его и подписать новое соглашение. Этот сезон Кирилл проводит за Зарю U-19 на правах аренды.

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