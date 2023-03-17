Очередной тур Ла Лиги открывала встреча между Вальядолидом и Атлетиком. Баски в последних четырех матчах добыли лишь одно очко, поэтому желание наконец-то изменить печальную статистику зашкаливало.

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Хозяева, однако, не собирались становиться легкой добычей для соперника. До середины первого тайма команды демонстрировали равную игру, а "пусела" была даже острее. Однако, на 30-й минуте досадный рикошет изменил ход поединка: Мартинес со штрафного попал в соперника, мяч изменил траекторию и влетел в ворота. Гол окрылил Атлетико, команда из Бильбао начала накатывать атаку за атакой на ворота Асенхо, однако на перерыв команды ушли при счете 0:1.

После отдыха гости забили во второй раз – Гурусета с острого угла замкнул навес де Маркоса на дальнюю штангу. В середине второго тайма Вальядолид сократил отставание – Ларин наконец-то реализовал одну из своих многочисленных попыток, воспользовавшись ошибкой голкипера. Тем не менее, интрига жила недолго – Фернандес через 3 минуты сыграл рукой в своей штрафной и Весга с пенальти снял все вопросы относительно победителя. Мог Микель на последней минуте оформить дубль, но обводящим ударом сотряс стойку.

Победа принесла Атлетику 36 очков и подняла на седьмую строчку, Вальядолид с 28-ю пунктами четырнадцатый.

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