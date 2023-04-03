Самым полезным футболистом 19-го тура УПЛ стал Артем Довбык, сообщает официальный сайт организации.

СК Днепр-1 разгромил Металлист 1925 – Довбик оформил хет-трик, оторвавшись от Буяльского, Эдмару и Ко дальше не фартит

Форвард СК Днепр-1 отгрузил в ворота Металлиста 1925 в течение десяти минут три сухих мяча (два с пенальти), увеличив счет своим голам в текущем сезоне чемпионата Украины до пятнадцати.

Лучшим тренером был признан рулевой Черноморца Роман Григорчук. Одесситы накануне отобрали очки у Шахтера (2:2), зажегши интригу в УПЛ с новой силой – благодаря подвигу "моряков" СК Днепр-1 приблизился к "горнякам" на расстояние одного очка.

Шахтер потерял очки с Черноморцем: перестрелка в тумане, шедевр и подарок СК Днепр-1