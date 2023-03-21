Эден Азар переходом в Реал испортил себе карьеру. Контраст между Англией и Испанией поражает.

Азар летом 2019-го сменил Лондон на Мадрид, а золотые времена сменились страданием. Карьеру бельгийца в Реале лучше всего описывает одна цифра – 0 минут в Классико, 0 минут за 11 матчей с Барселоной. Просто катастрофа. Вингера периодически мучают травмы, но даже здоровый Эден не получает шансов от Карло Анчелотти.

На момент 100-миллионного трансфера из Челси он был суперзвездой АПЛ. Стабильно креативил на уровне, близком к Месси. Разрывал в больших матчах АПЛ. Статистика Азара за Челси против топ-соперников во всех турнирах впечатляет:

Арсенала – 7 голов + 4 ассиста

Ливерпулю – 6 голов + 2 ассиста

Тоттенхэм – 6 голов + 3 ассиста

Манчестер Юнайтед – 5 голов + 5 ассистов

Манчестер Сити – 4 гола + 7 ассистов

Невероятно! Вспомним самые эффектные голы, когда Эден в своем стиле накручивал соперников группами и красиво забивал.

Шикарный проход к воротам Арсенала, когда Азар поиздевался над Кокленом и Кошельны.

Победная магия на Анфилде:

Снова удар по Ливерпулю:

Красота в "девятку", лишившая Тоттенхэм шансов на чемпионство:

Не топ-соперник, но дерби – шедевр в ворота Вест Хэма:

В последнем матче за Челси бельгиец оформил дубль + ассист против Арсенала и выиграл для "синих" Лигу Европы.

В Испании его магия полностью испарилась. Эден не понимает причин.

"Что-то случилось, чего я объяснить не могу. Бывают моменты, когда немного не везет. Многое случилось из-за невезения, из-за коронавируса, из-за изоляции. Извините, фаны Мадрида. Я стараюсь, но..." – откровенно сказал вингер в интервью Marca перед ЧМ-2022.