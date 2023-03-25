Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов подарила нам увлекательные противостояния, каждое из которых имеет свой подтекст. Битва Челси с Реалом обещает стать особенно интересной из-за фигуры Эдена Азара.

Никто не может гарантировать, что игрок мадридцев Эден Азар сыграет против своей бывшей команды. Недавно Карло Анчелотти в разговоре с бельгийскими журналистами ответил на вопросы, касающиеся игровой практики Азара: "Я здесь не для того, чтобы давать каждому футболисту играть, я здесь для побед. Я ставлю лучший стартовый состав, чтобы выиграть матч и не смотрю, сколько зарабатывает игрок или сколько ему лет. Меня интересует только результат".

Есть ли у Азара шанс сыграть в ЛЧ, в частности, в особом противостоянии с экс-командой? Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR анализирует путь неоднозначного бельгийца в Лиге чемпионов

Встречи Челси и Реала в плей-офф Лиги чемпионов стали доброй традицией. Некоторые, например, не считают это совпадением и связывают такую случайность с "проклятием Азара". Мол, после переезда Эдена из Лондона в Мадрид жребий постоянно сводит команды в матчах на выбывание из-за прощальной речи Азара.

Челси и болельщики Челси всегда будут для меня особенными, и в следующем сезоне я буду в первую очередь следить за вами. Я надеюсь, что мы сыграем друг против друга в Лиге чемпионов следующего сезона, и мы сможем встречаться каждый сезон, – написал тогда Эден.

В прошлом году Реал и Челси уже пересекались в четвертьфинале, а год назад выясняли сильнейшего в полуфинале. И вот очередная встреча.

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Фантастический Бензема, камбек "Галактикос" и пик Тимо Вернера – все это уже в прошлом. Однако часто вектор внимания смещался с футбольного поля на побочные моменты, которые иногда обсуждали даже активнее, чем сами поединки.

Особенно болельщиков Реала возмутило поведение Эдена после проигранного полуфинала в 2021 году. Тогда Азар весело общался с экс-партнерами Сесаром Аспиликуэтой и Куртом Зума. Мадридцев поразило такое безразличие футболиста, а пресса изрядно прошлась по Азару из-за недальновидного поступка. Бельгийцу даже пришлось гасить страсти и он публично просил прощения у всех, кого обидело его поведение.

Я прошу прощения. Сегодня я прочитал много мнений обо мне. Я не собирался обидеть болельщиков Реала. Я всегда мечтал играть за Реал и приехал сюда, чтобы побеждать, – написал Азар в соцсетях.

В общем же, Эден сыграл против Челси в обоих матчах сезона 2020/2021, а прошлое противостояние со своей бывшей командой пропустил из-за травмы. Правда, в сыгранных матчах бельгиец не был особенно полезен для "сливочных". В первом поединке Азар сыграл 24 минуты, выйдя на замену по счету 1:1 (результат до финального свистка так и не изменился). Зато в ответном матче Эден появился в старте, и за отведенные 89 минут не отметился результативными действиями – 0:2.

А как будет в этот раз? Частые травмы, недоразумения с главным тренером и фантастическая форма Винисиуса практически не оставляют шансов на выход Азара. Периодически у Карло Анчелотти спрашивают сложные отношения с подопечным, и дон Карло остается большим дипломатом.

Наши отношения с Азаром не холодны. Мы действительно мало общаемся. Часто это вопрос характера. К примеру, вам лучше общаться с одним человеком, чем с другим. Самое важное – это то, что хоть мы мало разговариваем, а он не играет, Эден уважает меня. Я очень ценю это, и я уважаю его так же. Если он мало играет, это потому, что есть большая конкуренция. На его позиции есть игрок, который вносит большой вклад. Это Винисиус, – говорил Анчелотти перед недавним поединком с Ливерпулем.

Несмотря на это, статистика Азара в текущем розыгрыше ЛЧ не выглядит критично: 3 матча, 131 минута, один гол и одна голевая передача. Эден прекрасно провел стартовый матч кампании, когда через час оформил гол+пас с Селтиком. Следующий выход состоялся в противостоянии четвертого тура с Шахтером (57 минут). Еще 14 минут Азар получил в проигранном поединке с Лейпцигом (2:3). А оба матча против Ливерпуля бельгиец провел на скамейке запасных.

За четыре сезона в Лиге чемпионов вместе с Реалом Азар завоевал один трофей, а в 17 матчах отличился только дважды и оформил две голевые передачи. Эти цифры безумно контрастируют с тем, на что Эден пробился в Челси. Во-первых, бельгиец гораздо больше играл (38 игр за 5 сезонов) и соответственно отличался лучшей результативностью (8 голов и 11 ассистов).

Шансы Эдена Азара сыграть против Челси 12 и 18 апреля действительно невелики. Однако бельгиец уверяет, что не собирается менять клуб и упорно работает вместе с командой. И хотя по слухам Азар уже летом покинет Мадрид, но будущее противостояние Реала и Челси сохраняет в себе интригу – сыграет ли Эден против "бывших" и сможет ли доказать болельщикам Реала, что потраченные более 100 миллионов евро летом 2019-го были недаром.