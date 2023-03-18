– Что нужно сделать Реалу, чтобы победить на Камп Ноу?

– Наслаждайтесь моментом, будьте главными героями и хорошо подготовьтесь. Получить лучшее от нас как в обороне, так и в нападении.

– Нынешних результатов достаточно, чтобы вы остались в клубе на следующий сезон?

– Это оценка, которую должен дать клуб. Я уже говорил, что не прочь остаться здесь на всю жизнь, но это невозможно. Я хочу продолжать и надеюсь, что так и будет. Будущие решения клуба для меня неважны, потому что я наслаждаюсь нынешним днем. Если Реал сохранит меня на три месяца, то я буду наслаждаться три месяца. Если три года, то три года. Уверен, что в этом сезоне мы что-то выиграем.

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– Если вы не выиграете на Камп Ноу, лига для вас закончится?

– Я не знаю. Мы думаем только о победе завтра. Я просто хочу победить, а если не удастся, то подумаем позже.

– Какой план на игру?

– Сыграем агрессивно в нападении, но без лишних рисков. Бензема здоров. Я подумаю, не поставить ли Винисиуса справа. На самом деле это не столь важно, главное его скорость и умение обострять игру.

– Какой вы видите Барселону и боитесь ли вы этих игр до сих пор?

– Мы должны видеть в Барсе льва, а не кошку. Если мы видим ее как кошку, то кажется, что мы идем на вечеринку. Но на самом деле мы будем играть против отличной команды. Конечно, в таких матчах всегда есть страх, нервы, но это нормально. Для меня два часа до матча самые страшные, – приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

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