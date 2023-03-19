"Мы попробуем больше доминировать, чем в кубковом матче с Реалом. Считаю, что это будет очень напряженный матч. Класико непредсказуемы. Неважно, кто в какой форме был до этого матча. Победа будет ударом по таблице. Не окончательным, но это будет хороший удар. Впереди еще достаточно очков и других важных матчей.

Барселона – Реал: Анчелотти рассказал о своем главном страхе перед Класико

Это мое первое тренерское Класико на Камп Ноу, я очень мотивирован. Я большой фанат Барселоны. Класико мотивируют меня дополнительно. Кроме того, наша ситуация очень хорошая, у нас есть преимущество в очках, домашний стадион. Я очень взволнован и мотивирован.

Что думаю о наших регулярных победах 1:0? Конечно, я предпочитаю 4:0 или 5:4. Трудно забивать голы, когда соперники хорошо защищаются. Кто не играл в футбол, не может понять всех тонкостей, когда перед тобой плотная оборона. Победа 1:0 – это фантастический результат, отличный. В чем проблема?" – приводит слова Хави Marca.

Напомним, матч Барселона – Реал состоится уже сегодня, начало в 22:00 по Киеву. Победа позволит "кулес" увеличить отрыв до 12 очков и фактически закрыть вопрос чемпионства.

Цыганков оформил дубль в ворота Райо Вальекано – украинец переписывает историю и получает от Жироны новое прозвище