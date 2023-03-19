Хави Эрнандес и Карло Анчелотти выбором стартовой 11-ки на центральный матч 26-го тура Ла Лиги не удивили. Информацию о составах и онлайн-трансляцию Эль-Класико ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч 26-го тура чемпионата Испании 2022/23 между Барселоной и мадридским Реалом пройдёт на Камп Ноу и стартует в 22:00 по киевскому времени. Выездное Эль-Класико – последний шанс "сливочных" на возвращение в чемпионскую гонку, ведь разрыв между грандами достиг впечатляющих девяти очков. Даже ничья при таких условиях для подопечных Карло Анчелотти недопустима.

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У "блаугранас", кроме турнирной мотивации, есть еще и чисто спортивный интерес. Реал приехал на Камп Ноу впервые с октября 2021 года, а последняя домашняя победа Барсы в Класико датируется октябрем 2018-го. В четырех последних поединках на стадионе каталонцев "бланкос" одержали две победы и расписали две ничьи.

Андрей Лунин попал в заявку Реала, но начнет дерби на скамейке запасных. Телетрансляция встречи пройдет на MEGOGO.

Стартовые составы

Барселона:

Реал Мадрид:

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