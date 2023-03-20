Барселона вырвала победу над Реалом в поединке 26-го тура Ла Лиги и приблизилась к чемпионству в Испании.

Барселона не без проблем победила Реал, хотя могла и проиграть в Эль-Класико. Так, в конце игры Асенсио забил, казалось бы, победный гол в ворота тер Штегена, который был отменен из-за миллиметрового офсайда.

Барселона одержала чемпионскую победу в драматичной битве с Реалом – каталонцы оторвались на 12 очков

Победу же "блаугранас" принесли Алехандро Бальде и Франк Кессье – первый отдал голевую передачу, а второй отправил мяч в ворота в дополнительное время. "Футбол 24" подробно разобрал Эль-Класико, который фактически сделал Барселону чемпионом Испании после длительной паузы.