Прокуратура каталонского суда сформировала список обвинений по мотивам сотрудничества "кулес" с бывшим вице-президентом Комитета арбитров Испании Энрикесом Негрейрой, сообщает Relevo.

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Главные "грехи" – подделка коммерческих документов, халатное администрирование, применение коррупционных методов. В деле будет очень много ответчиков, среди которых Барса как юридическое лицо, бывшие президенты Сандро Росель и Жозеп Бартомеу, бывшие директора Оскар Грау и Альберт Солер. Нынешний президент Жоан Лапорта отделается ролью свидетеля.

Прокуратура подозревает, что отношения Барселоны и Негрейры выходили за рамки обычной консультации по судейству. Каталонцы за деньги могли получать "удобных" арбитров и пользовались серьезными привилегиями во время матчей. Если вину клуба докажут, то могут быть три вида наказания. Первый (и наиболее реальный) – сугубо экономические санкции. Второй – снятие очков или понижение в классе (только при выявлении грубых нарушений). Третий, почти фантастический – ликвидация Барселоны как юридического лица.

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