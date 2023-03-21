Барселона в поисках подкрепления в линию обороны обратила свое внимание на 31-летнего центрбека Атлетика. Как сообщает инсайдер Жерар Ромеро, жена Иньо Мартинес уже присматривается дом в Барселоне.

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Центральный защитник и Барселона согласовали условия бесплатного перехода этим летом, если клуб будет вписываться в правила финансового фейр-плея. Мартинес хочет перейти в каталонскую команду и понимает, что это его последний шанс побороться за трофеи и поиграть в Лиге чемпионов.

Отметим, центральный защитник достаточно регулярно вызывается в национальную сборную Испании, но на поле выходит не так часто. В нынешнем сезоне Иньиго Мартинес сыграл в 12 матчах Ла Лиги. В его активе один гол за Атлетик.

Барселона одержала чемпионскую победу в драматической битве с Реалом – каталонцы оторвались на 12 очков.