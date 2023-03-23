Барселона уже некоторое время работает над трансферным планом на новый сезон. Прежде чем говорить о возможных усилениях, каталонскому клубу нужно вписаться в финансовый фэйр-плей. Как стало известно AS, руководство команды уже определилось с кандидатами, которые покинут клуб летом.

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Издание сообщает, что будет четыре трансфера из разных линий. Речь идет о том, чтобы отправить в другие клубы одного защитника, одного хавбека и двух вингеров. Продавать Жорди Альбу Барселона не станет. Из защитников пожертвовать могут Эриком Гарсией. Также каталонцы готовы расстаться с Ансу Фати и Ферраном Торресом. Относительно первого у руководства есть разногласия – не будет ли такой шаг преждевременным. В случае со вторым, главная проблема – как выручить за него 35 миллионов евро, чтобы трансфер не был убыточным. Также Барселона намерена отправить в аренду полузащитника Пабло Торре.

У каталонцев серьезные финансовые проблемы, а руководство клуба стремится вернуть в команду Лео Месси. Вероятно, что летняя распродажа шаг к тому, чтобы обеспечить возможность подписания аргентинца.

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