"Меня никогда не просили отдавать предпочтение Барселоне во время судейства. Ни я, ни мои коллеги не можем этого признать, потому что этого просто не было. Негрейра ни на что не влиял.

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Негрейра являлся лишь декоративной фигурой в судейском комитете. У нас он ни на что не влиял. Впрочем, когда вы платите вице-президенту судейства лиги, в глубине души вы думаете, что он принесет вам пользу. Я думаю, что Барселона купилась на его ложь. В нашей карьере никто никогда не говорил нам судить Барселону иначе, чем другие команды. Мы разговаривали с другими арбитрами, и все пришли к выводу, что Негрейра соврал Барселоне, а они купили его ложь по цене золота", – приводит слова Саморано Barça Universal.

Напомним, Барселона оказалась в эпицентре скандала из-за многолетнего сотрудничества с Энрикесом Негрейрой. Клуб платил бывшему вице-президенту Комитета арбитров Испании за определенные услуги, в которые якобы входили назначение "удобных" судей и гарантия привилегий во время матчей.

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