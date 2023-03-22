Барселона нашла способ вернуть Месси – лазейка на 200 миллионов, которая уже раз сработала
Каталонский клуб настроен на возвращение форварда ПСЖ Лионеля Месси уже летом, поэтому ищет разные варианты.
Второй подряд вылет из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала заставил обладателя 7 "Золотых мячей" задуматься над изменением прописки, хотя до ЧМ-2022 он был полностью доволен положением в ПСЖ. Ситуацией хочет воспользоваться Барселона, сообщает El Nacional.
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Жоан Лапорта лично стремится вернуть Лео, ведь не хочет войти в историю клуба как человек, который "потерял" аргентинца. Хотя у каталонцев и серьезные финансовые проблемы, выход нашелся.
Месси предложили двухлетний контракт с минимальной зарплатой, но с условием, что весь доход от мерчендайзинга, полученный от его личности, пойдет ему в карман. В год сумма может достигать около 200 миллионов долларов. Ответа Месси пока нет, но стоит заметить, что схожим образом "блаугранас" подписывали Дани Алвеса.
Напомним, 35-летний чемпион мира проводит в Париже второй сезон, который для него куда успешнее первого – 18 голов и 17 результативных передач в 32 матчах за ПСЖ.
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