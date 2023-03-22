Второй подряд вылет из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала заставил обладателя 7 "Золотых мячей" задуматься над изменением прописки, хотя до ЧМ-2022 он был полностью доволен положением в ПСЖ. Ситуацией хочет воспользоваться Барселона, сообщает El Nacional.

Уход Месси из ПСЖ, конфликт с тренером и 600 миллионов от конкурентов Роналду – отец Лео не выдержал наплыва слухов

Жоан Лапорта лично стремится вернуть Лео, ведь не хочет войти в историю клуба как человек, который "потерял" аргентинца. Хотя у каталонцев и серьезные финансовые проблемы, выход нашелся.

Месси предложили двухлетний контракт с минимальной зарплатой, но с условием, что весь доход от мерчендайзинга, полученный от его личности, пойдет ему в карман. В год сумма может достигать около 200 миллионов долларов. Ответа Месси пока нет, но стоит заметить, что схожим образом "блаугранас" подписывали Дани Алвеса.

Напомним, 35-летний чемпион мира проводит в Париже второй сезон, который для него куда успешнее первого – 18 голов и 17 результативных передач в 32 матчах за ПСЖ.

Мессі та Барселона не мають шансів: 600 мільйонів євро і несподіваний "трансферний бан" покінчили з мрією