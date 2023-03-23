В поисках усиления в линию защиты Барселона обратила свое внимание на правого латераля Монако Вандерсона. В клубе считают, что 21-летний игрок полностью отвечает стилю команды Хави.

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Как сообщает Sport, тренерский штаб и руководство каталонского клуба наблюдали за прогрессом бразильца в течение сезона В ближайшее время ожидается встреча агентов игрока с представителями Барселоны. Это уже не первая попытка привлечь Вандерсона в каталонскую команду. Летом "сине-гранатовые" интересовались защитником, но Монако отказался его продавать и установил ценник в размере 60 миллионов евро.

В текущем сезоне в активе Вандерсона три голевых передачи в 22 матчах за монегасков в Лиге 1. Контракт бразильца с Монако рассчитан до 2027 года.

Барселона одержала чемпионскую победу в драматической битве с Реалом – каталонцы оторвались на 12 очков.