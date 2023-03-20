Реал Мадрид дал бой Барселоне на Камп Ноу, едва не возродив интригу в борьбе за золото, но в конце концов чемпион проиграл (1:2). Отчет читайте на "Футбол 24",

Выездное Класико было последним шансом Реала на возвращение в чемпионскую гонку. Разрыв между грандами достиг 9-ти очков, поэтому даже ничья для подопечных Карло Анчелотти означала поражение. "Блаугранас" же, кроме турнирной мотивации, имели еще и чисто спортивный интерес – "сливочные" приехали на Камп Ноу впервые с октября 2021 года, а последняя домашняя победа над мадридцами датировалась октябрем 2018-го. Конечно же, команда Хави желала остановить эту серию.

Анчелотти не удивил, а Хави обновил роль Араухо

"Бланкос" подошли к дерби в оптимальном состоянии. В лазарете оставался только Алаба, однако его шикарно заменяет Начо. Карло Анчелотти не стал ничего выдумывать со стартовой одиннадцаткой, повторив победный состав из недавнего поединка против Ливерпуля.

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Хави в Эль Класико не могли помочь травмированные Дембеле и Педри. Фланги атаки заняли Гави и Рафинья, а в тройке полузащиты вышел Серхи Роберто. На позицию правого защитника перевели Араухо – ранее данный ход был ориентирован под сдерживание Винисиуса, однако на этот раз уругваец активно бегал в атаку, не оглядываясь на позицию вингера Реала.

Барса попыталась шокировать Реал, но все завершилось нелогично

Барселона начала с натиска, накрыв Реал интенсивным и агрессивным прессингом. На билд-ап мадридцев реагировали пять-шесть футболистов, а линия обороны располагалась высоко и реагировала в центре. Контроль над мячом был за хозяевами – в первые 8 минуты владение составляло 75%, а точность пасов достигала 92% против 71% у "сливочных".

Правда, уже на 24-й секунде по воротам пробивал Бензема. Тер Штеген не испытал проблем, а "блаугранас" ответили двумя очень острыми моментами. На 3-й минуте Левандовски мощно выстрелил с дистанции, заставив Куртуа выполнить эффектный сейв. На 5-й же Милитао ошибся под прессингом Гави, что вылилось в атаку с переводом на дальний угол вратарской – Рафинья замыкал головой, но Куртуа и здесь был на высоте!

Казалось, что сейчас Реал дожмут, однако уже на 9-й минуте мадридцы праздновали взятие ворот! Гол пришел с фланга Винисиуса – тот ворвался на левый край штрафной и сместился к лицевой, после чего выполнил мягкий навес. Араухо же головой подрезал его в сетку. 0:1! Интересно, что это был первый автогол в Эль-Класико в Ла Лиге за последние 23 года.

Мадрид вернул контроль в первом тайме, но задумки Хави выручили Барсу

После этого Реал несколько выровнял ход встречи. "Бланкос" работали в обычном режиме, выходя из-под давления благодаря непредсказуемой ротации игроков на позициях и шикарной работе центральных хавбеков. В позиционном наступлении перспективно выглядели открывания Вальверде за спиной Бальде. Барселона же неплохо двигала мяч в середине поля благодаря умным открываниям Де Йонга, а в атаке пыталась перегружать оборону соперника – иногда на последней трети поля располагалось аж семь каталонцев.

Впрочем, с созданием моментов у обеих команд все было печально. После пропущенного гола болельщиков порадовали только выстрелом Рафиньи с правого угла штрафной, который из-под перекладины достал Куртуа. Хозяевам особенно сильно мешал Камавинга, но "блаугранас" отвечали внимательной игрой с Винисиусом.

Все должно было завершиться уходом на перерыв при счете 1:0, но на 45-й минуте Барселона неожиданно отыгралась! Гол оказался спонтанным – суета в штрафной завершилась заблокированным выстрелом Рафиньи, после которого Сержи Роберто подхватил мяч и бахнул под правую штангу. 1:1!

В этой атаке стоит отметить Араухо. Именно с его подбора на старте эпизода и именно с его передачи Рафинья нанес свой удар. В общем, можно сказать, что идея Хави себя оправдала, хотя гол не следовал из характера тайма.

Тяжелый старт второго тайма заставил Анчелотти пойти ва-банк. Барса едва не наказала

Второй тайм стартовал для Реала тревожно. Уже на 51-й минуте Рафинья должен был замыкать навес Роберто на дальнюю штангу – Начо выбил сферу в последний момент. На 59-й же хозяева выиграли подбор, после чего Левандовски выстрелил с линии полукруга. Рикошетом от Рюдигера мяч прошел рядом с каркасом. В этот период Барса снова владела мячом 75%.

Реалу была нужна только победа, поэтому Карло Анчелотти стал рисковать. На 60-й минуте он снял осторожного Начо и Крооса, бросив в бой более агрессивного фулбека Мэнди и нападающего Родриго. Уже на 61-й бразилец закручивал мяч с линии полукруга, но точности ему не хватило.

Замены раскрыли игру. На поле начались качели, в которых Барселона выглядела значительно убедительнее – Мадрид могли прибить трижды. На 67-й минуте хозяева заработали стандарт, после розыгрыша которого Бускетс набросил на линию вратарской под удар Левандовски. Поляк "боковыми ножницами" пробил над перекладиной!

На 74-й Бальде сместился с фланга в центр и отдал мяч Рафинье, а тот обыгрался с Роберто и пробил в правый нижний. Сейв Куртуа! На 76-й же Левандовски получил проникающий пас от Де Йонга и пробил с разворота. Рядом со штангой!

Финальный ход Анчелотти – все в атаку. У Реала почти получилось, но корону таки пришлось отдать

На 76-й минуте Карло бросает в бой все, что имеет. Чуамени, Асенсио и Себальос вместо Модрича, Вальверде и Камавинги. Карвахаль даже не возвращался в оборону. Это позволило переломить ход встречи – Барселона довольно быстро откатилась в низкий блок, пережив несколько очень неприятных мгновений. Уже на 79-й минуте Кунде ошибся под давлением и позволил пробить Бензема метров с 20-ти, но получилось слишком слабо.

На 81-й же минуте Реал забил гол! Передача от Карвахаля рикошетом от чьей-то ноги прошла на Асенсио, а тот подставил ногу и переправил сферу под левую штангу. Барселону спас только VAR, который заметил сантиметровый (!) офсайд у Марко. Плечо, выставленное вперед, решило судьбу эпизода. Взятие ворот не засчитали.

Барселона после небольшой паузы перевела дух и начала наказывать Реал контратаками едва ли не в каждом моментов. У Мадрида уже ничего не получалось впереди, а на 85-й минуте "блаугранас" таки довели дело до логического конца. Левандовски пяткой отпасовал на ход Бальде, тот прострелил на Кесье, а Франк пробил под штангу. 2:1!

Это был не просто победный гол, а чемпионский. Барселона выиграла и довела отрыв от "бланкос" до 12 очков.