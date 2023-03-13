В понедельник, 13 марта, Барселона дала понять, что считает информацию о несвоевременной подачи иска по "делу Гави" ложной. В каталонском клубе уверены, что документы были отправлены в суд вовремя. Об этом информирует журналистка Хелена Кондис.

Суд отменил регистрацию Гави – игроку придётся вернуть 30-й номер

Согласно источнику, Барселона намерена воспользоваться своим правом подачи апелляции на это решение. На время разбирательств Гави будет считаться игроком первой команды, он будет продолжать играть под 8-м номером.

Ранее Общественный суд Барселоны отменил регистрацию контракта Гави якобы из-за того, что каталонский клуб не подал вовремя документы. Сообщалось, что каталонский клуб опоздал на один день с подачей иска по поводу регистрации нового контракта Гави, из-за чего Общественный суд Барселоны отменил регистрацию контракта полузащитника.

Барселона удержала тяжелую победу над Атлетиком – тер Штеген стал героем битвы, арбитры отменили гол басков