В следующем сезоне Барселона планирует начать реконструкцию на Камп Ноу, в связи с чем временно переедет на другой стадион города – Монжуик. Сейчас этот стадион не готов принять такие соревнования как чемпионат Испании и Лига чемпионов.

Гюндогана беспокоит одно из требований Барселоны в предложенном контракте

Чтобы у Барселоны было время на приведение Монжуика в надлежащий стан, клуб обратился к Ла Лиге с просьбой не назначать "блаугранас" домашние матчи на три первых тура чемпионата. Об этом информирует Sport.es.

Барселона надеется на одобрение своего запроса, поскольку подобный прецедент уже был. В предыдущем сезоне Реалу потребовалось время, чтобы закончить реконструкцию Сантьяго Бернабеу. По этой причине мадридский клуб три первых матча в чемпионате 2021/22 сыграл на выезде.

"Я много сделал для Барсы, например, продал Гризманна": Куман – о скандале с Месси и возможном трансфере Педри в Баварию