Игрок сборной Дании Андреас Кристенсен вышел на поле в стартовом составе в матче против Финляндии, но получил травму на 18-й минуте. Защитник был вынужден покинуть поле.

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Как сообщает AS, Кристенсен вернется в Барселону в эту пятницу, 24 марта, чтобы точно установить диагноз и получить прогноз по восстановлению. Но почти нет шансов на то, что защитник сможет принять участие в ответном матче полуфинала Кубка против Реала, который состоится 5 апреля. Ожидается, что Кристенсен пропустит до четырех недель.

Напомним, что это не первая потеря Хави. Наставник Барселоны не сможет рассчитывать на Педри и Дембеле, которые до сих пор не восстановились от травм. Андреас Кристенсен провел в этом сезоне 16 матчей в Ла Лиге за каталонцев. В его активе одна результативная передача.

Барселона одержала чемпионскую победу в драматической битве с Реалом – каталонцы оторвались на 12 очков.