Пьер-Эмерик Обамеянг хотел пропускать Эль Класико и отпраздновал победу Барселоны над Реалом в раздевалке бывшей команды. Как информирует Mundo Deportivo, игроки и персонал Барсы приняли габонца как члена семьи.

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Несмотря на летний уход из Барселоны в Челси за 12 миллионов евро, Обамеянг подумывает о возвращении на Камп Ноу. У него не складываются отношения с новым наставником Челси Грэмом Поттером, в то время как тренер "блаугранас" Хави ценит универсальность игрока – Пьер-Эмерик может сыграть как "девятку", так и на позиции вингера.

Контракт 33-летнего форварда с Челси рассчитан до лета 2024 года. Это значит, что летом Барселона сможет предложить лондонскому клубу небольшую сумму для того, чтобы выкупить игрока обратно.

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