"Этот сценарий был предусмотрен ФК Барселона с того момента, как жалоба попала в суд. Прокуратура была вынуждена возбудить уголовное дело.

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С другой стороны, заключение прокурора есть не что иное, как только предварительная следственная гипотеза. Теперь судебное расследование начинается должным образом, и здесь любая гипотеза должна быть подтверждена или отвергнута. ФК Барселона будет способствовать расследованию во всем, что нужно. Барселона повторяет, что никогда не покупала ни одного арбитра и не пыталась повлиять на его решение", – Sport.es цитирует заявление каталонского клуба.

Напомним, Бареслона подозревается в многолетнем нечестном сотрудничестве с бывшим вице-президентом Комитета арбитров Испании Энрикесом Негрейрой, который обеспечивал клубу "правильных" судей и определенные привилегии.

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