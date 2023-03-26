Барселона стремится усилить линию защиты летом. Особенно каталонцы заинтересованы в вариантах, при которых они не будут платить за трансфер. Из-за финансовых трудностей руководству клуба нужно экономить. "Блаугранас" обратили свое внимание на защитника Бенфики Алекса Гримальдо, у которого истекает контракт.

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Как сообщает инсайдер Педру Альмейда, игрок уже начал переговоры с Барселоной относительно трансфера. Контракт Гримальдо с Бенфикой рассчитан до лета 2023 года, а это значит, что каталонцы получат защитника бесплатно.

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Alejandro Grimaldo "back home". the Spanish player from Benfica is in advanced talks with Barcelona to be a player for the Spanish club next season at zero cost. #Barcelona #Benfica pic.twitter.com/RRp2fwxOCO — Pedro Almeida (@pedrogva6) March 26, 2023

Отметим, что Гримальдо – воспитанник Барселоны. Он начинал свою карьеру именно в академии "блаугранас". В текущем сезоне в чемпионате Португалии защитник сыграл в 24 матчах. В его активе два гола и восемь результативных передач.

Барселона одержала чемпионскую победу в драматической битве с Реалом – каталонцы оторвались на 12 очков.