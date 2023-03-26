Каталонский гранд будет делать новую попытку легитимизировать свою победу в Средиземноморской лиге 1937 года, сообщает ESPN.

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Тогда Испания была охвачена гражданской войной, потому футбольная федерация не могла создавать условия для проведения полноценных турниров. Федерация футбола Каталонии организовала собственное соревнование, в котором приняли участие 8 команд – Барселона, Эспаньол, Жирона, Валенсия, Леванте, Химнастик, Гранольерс и Атлетик де Кастельон. Столичные Атлетико и Реал (тогда просто Мадрид) тоже пригласили, но они отказались из соображений безопасности. Победу одержала Барселона, однако через 2 года власть в стране окончательно захватили франкисты и аннулировали результаты всех "сепаратистских" соревнований.

Барселона пыталась вернуть себе этот титул еще в 2009 году в первую каденцию Жоана Лапорты. Тогда все завершилось неудачей, но RFEF под руководством Луиса Рубиалеса более мягко относится к этим вопросам. Каталонский клуб готовит новое обращение с аргументами, чтобы вернуть себе титул 1937 года, как недавно удалось Леванте с Кубком независимой Испании.

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