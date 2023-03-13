Существует определенный стереотип относительно чрезвычайной тяжести выездов в Бильбао для Барселоны. От этих матчей всегда ожидают громкой сенсации, но такого уже давно не было – в последних 11-ти поединках на Сан Мамесе каталонцы одержали 8 побед и расписали три ничьи. Последний раз разбить "блаугранас" на этом стадионе удалось аж четыре года назад.

К сожалению для Атлетика, Барса приехала на центральный матч 25-го тура Ла Лиги с серьезной задачей. Реал поджимал подопечных Хави, сократив отставание до шести очков, поэтому даже ничья выглядела невыгодной для гостей. "Кулес" настроились как следует, создав топ-момент уже на 2-й минуте – Роберто прострелил вдоль линии штрафной, Де Йонг пробить не смог, но это сделал Ферран Торрес. Мяч прошел рядом с ближней стойкой!

Следующий шанс открыть счет был еще лучше. Левандовски на 16-й минуте получил проникающую передачу, пробросил мяч на ход и оказался прямо перед голкипером. К сожалению для поляка, прошить Агирресабалу не удалось, а затем лайнсмен и офсайд свистнул. В целом, Барса предложила Атлетику высокий темп и смотрелась активнее.

Впрочем, на 24-й минуте все могло завершиться голом в их ворота – это Кунде не понял Тер Штегена при передаче назад. Беренгер выбежал из-за спины защитника и пробил с минимального расстояния, но не попал в ворота! Марк-Андре успел сократить дистанцию и помешать прицелиться.

Данный эпизод вдохновил басков, и уже на 32-й немец вынужден был выполнять сейв – это Иньяки Уильямс стрелял с левого края штрафной в ближний угол, завершая пас от неутомимого Беренгера. Тер Штеген перевел мяч на угловой, подачу с которого замкнул Рауль Гарсия. ПЕРЕКЛАДИНА спасла Барсу!

Каталонцы от такого хода встречи несколько приуныли, организовав мало атак в основное время и не создав ни одного момента. Атлетик же не смог конвертировать свою активность в гол – за что и поплатился в компенсированное перед перерывом время.

Бускетс подхватил отскок после корнера, расшатал защитника и выкатил мяч на правый край штрафной, а Рафинья оттуда попал под дальнюю штангу! 0:1! Интересно, что в 2023 году только Винисиус и Бензема имели больше привлечений к взятию ворот (гол или ассист), чем Рафинья. У вингера Барсы – 7 забитых мячей и 5 голевых передач.

Во втором тайме окрыленная Барселона выдала хороший старт, который мог увенчаться вторым голом. Бальде переиграл двух соперников на левом фланге и выполнил мягкий навес на голову Левандовски, а тот замыкал в дальний угол. Агирресабала даже не прыгал, однако мяч прошел рядом с каркасом!

Как и в случае с первым таймом, довольно быстро агрессия "блаугранас" вылетела в трубу. Атлетик долгое время за это не наказывал. Было заметно, что команды устали и нужны замены. Хави ограничился одной – Кесье вышел вместо Торреса. Эрнесто Вальверде, в свою очередь, снял с пробега Рауля Гарсию, Весгу и Баленсиагу. В бой отправились Муньяин, Саррага и Берчиче.

И вот теперь Барселоне стало трудно. Атлетик существенно прибавил в динамике, а что наиболее важно – в остроте. На 76-й минуте прессинг басков вылился в ошибку защитников "кулес", в результате которой Муньяина пришлось сбивать прямо перед штрафной. Еще через три минуты Икер обыгрался с партнером и эффектно закрутил мяч метров с 20-ти в правый угол. Тер Штеген не менее эффектно парировал!

Дальнейший розыгрыш углового завершился паникой и серией ударов с минимального расстояния, но гости отбились. Хави на 83-й минуте выпустил Алонсо и Фати вместо Де Йонга и Рафиньи, однако это не подействовало. Барса потеряла контроль над игрой.

Довольно быстро Атлетик дожал гранда. Иньяки Уильямс получил пас в центре и вылетел на свидание с тер Штегеном практически в центре поля. Нападающий дошел до штрафной и прошил Марка-Андре, однако гол не засчитали из-за игры рукой в атаке! Муньяин фолил в борьбе.

Атлетик пошел вперед с еще большей злостью, создав еще один фантастический момент. Иньяки разогнал атаку и покатил на левый край штрафной, откуда мощно стрелял Берчиче – тер Штеген парировал! Нико Уильямс пытался добить пяткой с минимального расстояния, но гостей подстраховал Алонсо! Затем произошел еще один удар, который был неточным...

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Барселоны. Сан-Мамес освистал Барсу, которую обвиняют в длительной работе с арбитрами. Атлетик остался на девятой позиции с 33 очками в активе, а каталонцы оторвались от Реала на 9 зачетных баллов.

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